Fiorentina-Milan, Rebic torna al Franchi: il croato ora è un altro giocatore

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di stasera è una partita molto importante per Ante Rebic, che torna a giocare allo stadio Franchi. La prima esperienza del croato in Italia è stata infatti proprio con la maglia della voglia. Aveva vent’anni quando è arrivato a Firenze: ci sono stati gol (pochi), infortuni, problemi e prestiti vari.

L’avventura di Rebic alla Fiorentina certamente non è stata delle più felici, ma successivamente il croato si è riscattato alla grande in Bundesliga e con la Croazia. Le cose stanno andando bene anche con il Milan, visto che, dopo un inizio difficile, Ante può essere considerato uno degli affari migliori del mercato rossonero insieme a quelli di Theo Hernandez e Bennacer. Tra l’altro è vinto al momento anche il “duello” con Andre Silva, passato all’l’Eintracht Francoforte: per il croato un gol ogni 131 minuti, per il portoghese una rete ogni 238 minuti.

Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic c’è stata svolta di Rebic con il Milan. Il croato sembra essere il partner ideale per lo svedese. All’inizio Rafael Leao era in pole position, ma le cose sono cambiate nel corso delle partite: l’ex Eintracht Francoforte ha buone capacità tecniche, flessibilità e corsa incredibile da mettere al servizio dei compagni. Insomma, attacca e difende per tutti, e infatti forse l’unica pecca è l’eccessiva generosità che porta a un’inevitabile stanchezza nei minuti finali.

In ogni caso, Rebic, che ha segnato 5 gol in 6 partite, deve continuare su questa strada. Il Milan ovviamente spera di portare a casa nell’estate 2021 il suo cartellino, ma il momento dell’eventuale acquisto è ancora lontano. La speranza per il presente è che il croato possa essere ancora decisivo, a cominciare dalla partita di stasera contro la Fiorentina: il Franchi vedrà un calciatore completamente diverso rispetto a quello a del 2013. Rebic è pronto a stupire ancora una volta. Intanto Ivan Gazidis parla del futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, continua a leggere >>>

