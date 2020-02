Milan, Gazidis: “Amo San Siro, ma un nuovo stadio è indispensabile”

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di San Siro e della volontà da parte del club rossonero di costruire un nuovo stadio.

“Dobbiamo avere un nostro impianto moderno. Io amo San Siro, fa parte della mia mitologia del calcio, quindi capisco e rispetto l’affetto per la storia di questo magnifico stadio. Ma ho anche rispetto per la crescita e lo sviluppo del Milan e delle sue prossime generazioni di tifosi. Un nuovo impianto è indispensabile per un grande Milan. Se riusciremo a farlo a San Siro avrà, oltre alle attività commerciali, un’area verde dove si potranno fare tutte le attività sportive. Sarà un altro passo avanti nello sviluppo di questa città che guarda al futuro. Ma servirà anche al calcio italiano”. Gazidis ha parlato anche dell’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

