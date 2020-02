Gazidis: “Ibrahimovic? Mai rifiutato l’idea di acquistare giocatori esperti”

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato rossonero, soffermandosi in particolar modo sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic ha avuto un impatto enorme, da un punto di vista tecnico, di personalità, di leadership. Non abbiamo mai rifiutato l’idea di giocatori esperti e già di alto livello – dice Gazidis -. Ma puntiamo anche su chi possa diventarlo con la maglia del Milan. Theo Hernandez non è oggi un giocatore top? Bennacer non è un potenziale top? C’è un team di persone che cerca di trovare i giusti equilibri, i giocatori che permettano il mix vincente”. Intanto Massimiliano Mirabelli attacca Maldini, continua a leggere >>>

