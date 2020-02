Mirabelli: “Maldini? Giocare ad altissimi livelli non vuol dire saper fare il dirigente”

ULTIME NEWS MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è ritornato a parlare della sua ex squadra ai microfoni di ‘CalcioToday.it’. Mirabelli ha commentato l’operato di Paolo Maldini fino a questo momento, non risparmiandogli una frecciatina: “Chi ha giocato ad altissimi livelli non è detto che possa fare il dirigente. Paolo è alle prime armi e sta facendo la gavetta, avrà bisogno di tempo per prendere confidenza con questo mestiere”. Intanto ecco cosa ha detto anche del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

