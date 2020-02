Mirabelli: “Donnarumma? Voglio vedere adesso con il rinnovo…”

NEWS MILAN – Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo rossonero, nell’intervista rilasciata al portale calciotoday,it, ha parlato di Milan e della precedente gestione cinese: “Difficoltà economiche dovute al nostro operato? Questo lo dice chi non conosce i fatti. Noi abbiamo trovato una squadra da rifare con una sola sessione di mercato a disposizione, abbiamo dovuto acquistare 10 giocatori. Abbiamo rinnovato il contratto di Donnarumma e con un agente come Raiola non è semplice, di questo ne ha beneficiato l’attuale società. Voglio vedere adesso se e come verrà prolungato il contratto del portiere. Poi abbiamo lanciato Gattuso come allenatore”. Intanto Pioli parla del presunto diverbio tra Paqueta e Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android