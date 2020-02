Verso Fiorentina-Milan, Pioli: “Nessun diverbio tra Paqueta e Ibrahimovic”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa di Milanello, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, ha parlato del presunto diverbio avvenuto tra Lucas Paqueta e Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic? L’episodio con Paquetà che è stato riportato non è veritiero. Che poi durante allenamenti e partite si può motivare un compagno sì ma non creiamo casi e situazioni che non esistono. Ci stiamo giocando tanto, il gruppo è compatto e percorre insieme un’unica strada”. Intanto il tecnico ha due dubbi di formazione da sciogliere, continua a leggere >>>



SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android