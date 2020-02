Verso Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: ecco i dubbi di Pioli

NEWS MILAN – Siamo alla vigilia di Fiorentina-Milan, gara molto importante per il Milan di Stefano Pioli, che cerca continuità dopo la vittoria contro il Torino. La formazione titolare che scenderà in campo contro i viola è stata quasi decisa, ma l’allenatore ha ancora due dubbi da sciogliere.

Entrambi riguardano la difesa. Il ballottaggio è quello tra Gabbia-Musacchio e Conti-Calabria. Stando alle ultime indiscrezioni i primi due sarebbero favoriti, con Gabbia che dunque giocherebbe dal primo minuto dopo il bell’esordio in Serie A contro il Torino. Insieme a lui scenderanno in campo Alessio Romagnoli e Theo Hernandez inamovibili insieme a Gianluigi Donnarumma in porta.

Per quanto riguarda il centrocampo, gli esterni scelti da Pioli sono Castillejo e Rebic, mentre in mezzo continuerà a giocare la coppia composta da Bennacer e Kessie. In avanti spazio a Hakan Calhanoglu, che ha completamente recuperato dal problema accusato nei giorni scorsi, e Zlatan Ibrahimovic, che vuole tornare a segnare in trasferta dopo il gol di Cagliari.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović.

