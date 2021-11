Fiorentina-Milan, Italiano: “Saponara perfetto, Vlahovic carico a pallettoni”

Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine di Fiorentina-Milan. Queste le dichiarazioni

Sui singoli: "Siamo bravi e concreti come non mai perché dopo la pausa delle nazionali battere la prima in classifica credo sia un grande merito. Saponara? La sua è stata una partita perfetta. Quando riesci a toccare le sue corde nel modo giusto, gli risvegli il talento che ha dentro. Si è sacrificato parecchio, e come lui anche Callejon. Ricky non lo scopro io: ha questi colpi, giocate, gol e assist. Nello spogliatoio è stata festa meritata perché di fronte c'era un grande Milan e, dopo il 3-2 e la doppietta di Ibra in cinque minuti, non abbiamo più sofferto. Con la concretezza vista oggi, anche in futuro sarà difficile perdere".