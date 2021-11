Fiorentina-Milan, Italiano: “Emergenza difesa bel problema, ma saremo pronti”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato l'emergenza in difesa tra squalificati e infortunati. Queste le dichiarazioni

Contro il Milan saranno assenti Nikola Milenkovic e Martinez Quarta per squalifica e Matija Nastasic per infortunio. La Fiorentina, dunque, dovrà fare a meno praticamente di tutti i difensori presenti in rosa. L'allenatore Vincenzo Italiano ha ammesso l'evidente problema, ma non si scoraggia e parla così nel suo intervento a “Fiorentina Weekly” sui canali del club insieme ad Alberto Aquilani, allenatore della Primavera, e a Patrizia Panico, tecnico della Femminile: "L’emergenza dietro è un bel problema. C’è una maledizione sui centrali, ma ci faremo trovare pronti, stiamo studiando le possibili soluzioni". Su questo, a dire il vero, si è anche cercato di sdrammatizzare, prima con Panico: "A lei ruberei qualche scudetto, visto che ne ha conquistati davvero tanti" e poi con Aquilani, che ha ricordato il suo gol a San Siro contro i rossoneri.