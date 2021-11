Fiorentina-Milan, in attacco spazio a Rebic e Giroud. Ibra in panchina

Ante Rebic ed Olivier Giroud dovrebbero partire titolari in Fiorentina-Milan di sabato sera. Zlatan Ibrahimovic scalderà i motori per martedì

L'attaccante francese, classe 1986 , proseguirà nella sua la staffetta con Zlatan Ibrahimovic . L'ex Arsenal e Chelsea , rimasto ad allenarsi a Milanello e non convocato dalla sua Nazionale, dovrebbe dunque giocare titolare al 'Franchi'. Con lo svedese preservato per la sfida di Champions League del 'Wanda Metropolitano' contro l' Atlético Madrid .

Rebic, rientrato nel derby prima della sosta per le Nazionali ed autore di un'ottima prestazione, invece dovrebbe avere una chance dal 1', con Rafael Leao inizialmente in panchina per rifiatare un po'. Per la sfida di campionato tornerà a disposizione, finalmente, anche Junior Messias, che ieri ha lavorato in gruppo.