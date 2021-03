Fiorentina-Milan, Hauge ritorna titolare? L’idea di Pioli / Serie A News

Attenzione ad una novità di formazione in vista di Fiorentina-Milan. Jens Petter Hauge potrebbe ritornare sulla sinistra dal primo minuto

L'emergenza infortuni potrebbe portare Stefano Pioli ad una scelta di formazione inattesa. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', l'allenatore rossonero potrebbe decidere di rilanciare Jens Petter Hauge dal primo minuto contro la Fiorentina. In quella zona di campo saranno assenti Ante Rebic e Rafael Leao per infortunio, con Rade Krunic che ha fatto le loro veci nelle ultime uscite. Dopo un inizio promettente, il norvegese è finito fuori dai radar di Pioli, che lo ha anche escluso dalla lista per l'Europa League. Domani la giusta occasione per ritornare 'in Hauge'? Nella giornata di oggi si avranno conferme in questo senso. Intanto Maldini pensa ad altri colpi di calciomercato a Champions League acquisita