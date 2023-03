Fiorentina-Milan, previsto il pienone al ‘Franchi’: le news

In occasione del match tra Fiorentina e Milan, valido per la 25ª giornata di Serie A, è previsto il pienone allo stadio Artemio Franchi

Per tutti questi motivi, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe previsto il pienone allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Al di là dei supporter della Viola, sarebbe prevista una presenza nutrita di tifosi rossoneri, che dovrebbero occupare tutti i 1800 posti del settore ospiti, ma anche altre zone dell'impianto sportivo. In totale, dovrebbero esserci 40 000 tifosi ad assistere all'incontro. Milan, Pioli: “Con Ibrahimovic gli allenamenti sono diversi”