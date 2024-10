Tanto spazio concesso sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 7 ottobre 2024, a Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025, disputatasi ieri sera al 'Franchi' e terminata 2-1 per i padroni di casa. Una battuta d'arresto, la seconda consecutiva dopo la sconfitta in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, che proprio non ci voleva per i rossoneri. Il Napoli è scappato, l'Inter ha staccato il Diavolo in classifica. Vediamo, dunque, le news più importanti sul match finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.