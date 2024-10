Fiorentina-Milan, Fonseca non cambia modulo e formazione — Certo, a meno che non sia costretto, così come capitato a Leverkusen, in Champions League. Dove Álvaro Morata non era al meglio e, pertanto, si è rivisto Ruben Loftus-Cheek da titolare. Ma si è trattato soltanto di una parentesi. In Fiorentina-Milan, Fonseca - a caccia del quarto successo consecutivo in campionato per restare in scia del Napoli - tornerà alle certezze maturate 15 giorni fa nella stracittadina.

Da allora, l'allenatore lusitano ha schierato appena 12 titolari in 3 partite e tali resteranno anche dopo la sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Fatto salvo, ovviamente, forfait dell'ultimo minuto. Niente turnover, è 'continuità' la parola d'ordine del Milan di Fonseca. Questo è il motivo per cui il grande acquisto estivo, Strahinja Pavlović, è diventato un panchinaro di lusso: la coppia centrale in difesa formata da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, per ora, non si tocca.

Morata dietro Abraham. Fondamentale Fofana in mediana — Dopo la sosta si vedrà. Fiorentina-Milan, per Fonseca, sarà una partita molto diversa rispetto a Bayer Leverkusen-Milan di Champions League: i viola giocano a uomo, mentre il Bayer fa 'calcio posizionale'. Praticamente l'opposto. Lo schieramento del Diavolo, però, sarà come detto più o meno lo stesso, quindi i tifosi rossoneri si augurano che la squadra trovi presto le contromisure per evitare difficoltà inattese.

Tornerà Morata in appoggio a Tammy Abraham, da 'falso dieci'. Tanto, invece, degli equilibri difensivi del Milan poggeranno sulle spalle di Youssouf Fofana, che sta crescendo molto. Il Milan, comunque, è ancora ben lontano dalla squadra che Fonseca ha in mente per il futuro. Per l'immediato presente, quello di stasera in terra toscana, gli obiettivi sono però ben chiari: stabilità e, soprattutto, tre punti. Quelli sì che sarebbero un ottimo viatico per vivere una sosta del campionato tranquilla. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Bennacer out? Assalto alla super rivelazione della Serie A >>>