Milan, la crisi si fa sentire: il sogno di Fonseca svanisce contro la Fiorentina

Alla vigilia di Fiorentina-Milan , Paulo Fonseca si mostrava ottimista, parlando di "miglioramenti" e di una squadra in crescita. Tuttavia, il campo ha restituito un'altra verità, con il Milan battuto dai viola in una partita che ha messo in luce le fragilità della squadra rossonera.

Come detto dal Corriere dello Sera, la sconfitta, incassata con un punteggio che potrebbe sembrare inaspettato, è stata caratterizzata da errori grossolani che, a livello giovanile, sarebbero considerati imperdonabili. La seconda rete della Fiorentina, segnata da Gudmundsson, è emblematicamente rappresentativa di una difesa che, per ammissione di Fonseca stesso, appare più come un optional che come fondamentale del gioco.