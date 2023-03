Fiorentina-Milan, De Ketelaere: occasione per brillare

Fiorentina-Milan, chance per De Ketelaere

Charles De Ketelaere, si legge, dal primo minuto a Firenze. Una nuova grande possibilità, per il 21enne belga, di poter finalmente incidere, di essere protagonista. È questo l’auspicio di tutto l’ambiente rossonero e soprattutto di Pioli, che ha scelto di inserirlo dal primo minuto dopo cinque match in cui è subentrato solo nei finali. L’ultima volta che De Ketelaere ha giocato dal primo minuto è stato contro il Sassuolo nella disfatta di San Siro per 5-2. Fino ad oggi nemmeno un gol e solo un assist a inizio campionato contro il Bologna. Ora a Firenze un’altra grande opportunità per far emergere quel talento che ha portato Maldini e Massara a investire oltre 30 milioni di euro per averlo. La chance nel ruolo di trequartista è arrivata anche per l’assenza di Brahim Diaz. Stadio Milan, progetto da definire: Cardinale ha fretta