Milan, Condò: “Calo dovuto al piano fisico”. Ecco il motivo

Le sue dichiarazioni

"Le difficoltà del Milan sono di natura fisica, poiché Fonseca schiera sempre gli stessi giocatori, il che mette in discussione la qualità della rosa. Tuttavia, la grinta mostrata nell'ultima mezz'ora contro il Leverkusen a Firenze non è mai stata vista. È vero che De Gea ha spento ogni ardore parando in modo straordinario due rigori, ma in tutte le molteplici fasi di una partita singolare, il Milan è apparso assente, lontano dalla Fiorentina e, soprattutto, da una versione competitiva di se stesso".