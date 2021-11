Fiorentina-Milan, attacco rossonero al gran completo. Pioli sorride

In occasione di Fiorentina-Milan Stefano Pioli avrà tutto l'attacco a disposizione. Reparto completissimo: c'è anche Piero Pellegri

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sull'attacco del Milan, completamente a disposizione per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. A partire dai grandi leader d'esperienza Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud . Quest'ultimo, insieme a Rafael Leao, è il capocannoniere rossonero in campionato. Dovrebbe essere proprio il francese a partire dal primo minuto, con lo svedese pronto a subentrare e a prendere il posto del collega in occasione della partita decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Spostando il raggio d'azione sulla sinistra, ecco riformarsi anche la coppia Rafael Leao-Ante Rebic. Il croato, nel corso della sosta delle nazionali, è rimasto a Milanello ad allenarsi e a recuperare una buona forma fisica. Al 'Franchi' dovrebbe essere lui a partire titolare in una gara che gli permetterà di affrontare il suo passato viola. Il portoghese, come Ibra, sarà pronto a gara in corso. In questa felice reunion non bisogna dimenticarsi di Pietro Pellegri, anche lui abile e arruolabile. Finora tutti hanno fatto la propria parte, eccetto lui. L'ex Genoa reclama spazio e vuole aumentare un minutaggio finora molto basso. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate