Fiorentina-Milan, Adli: “S’annuncia una bella partita”

Yacine Adli, dopo essersi preso la scena in Conference League, si prepara alla sfida contro la sua ex squadra: il Milan

La Fiorentina continua a brillare nella Conference League , con una vittoria convincente per 2-0 contro i gallesi del The New Saints . La nota dolce è rappresentata dalla prestazione dell'ex rossonero Yacine Adli , che ha trovato il suo primo gol da titolare, ripagando la fiducia di Palladino .

Come riferito da Tuttosport, la rete è arrivata dopo un primo tempo difficile in cui la squadra ha dovuto affrontare l'infortunio di Rolando Mandragora. Palladino però, dovrà far affidamento su una mediana molto giovane, con neo acquisti come Bove, Richardson e, ovviamente, Adli.