Fiorentina-Milan, Abraham e Leao alla ricerca del gol — Entrambi, alla vigilia di Fiorentina-Milan, partono, sì, con un gol a testa in campionato: Abraham, però, l'ha trovato su rigore contro il Venezia e, quindi, è alla ricerca del primo centro su azione; Leao ha segnato a Roma contro la Lazio, ma partendo dalla panchina. Finora, da titolare, il numero 10 milanista non ha mai trovato la via del gol.

Abraham si è guadagnato il posto da titolare, nel Milan di Fonseca, per la disponibilità al sacrificio, per la corsa e per il lavoro sporco. Duetta bene, in attacco, con Morata, insieme al quale ha dato la scossa ai rossoneri nel momento più difficile, quando la panchina di Fonseca scricchiolava pericolosamente. Manca, però, ancora il feeling con la rete. Sebbene, va detto, le occasioni ci siano state, tra legni e conclusioni fuori di poco.

Abraham sempre k.o. al 'Franchi'; a Leao i viola portano bene — Domani sera in Fiorentina-Milan Abraham avrà un’altra occasione per sbloccarsi, in uno stadio in cui Tammy non solo non ha mai fatto gol, ma ha pure sempre perso. Un tabù in più da esorcizzare. Contro i viola, nel 2019, Leao ha segnato il suo primo gol da giocatore del Milan, una rete magnifica in occasione di una sconfitta (1-3) a 'San Siro'. Il 1° maggio 2022, sempre a Milano, ha messo a segno un gol che, a conti fatti, ha rappresentato una pietra miliare verso il 19° Scudetto.

Al 'Franchi', l'anno passato, ha toccato quota 200 presenze con la maglia del Milan andando anche in gol per il definitivo successo (2-1) del Diavolo di Stefano Pioli. Il suo inizio di stagione è caratterizzato dagli alti e bassi, ma, come riferito dalla 'rosea', c’è un dato che fa guardare al futuro con ottimismo: nella Serie A 2024-2025, Leao sta calciando verso la porta avversaria una media di 3,3 volte a partita. Mai si era spinto a tanto. Se continuerà a provare con maggior precisione, il gol non tarderà ad arrivare. Magari già domani sera. LEGGI ANCHE: Milan, la rivelazione di Giménez: “Un sogno quasi divenuto realtà”. I dettagli >>>