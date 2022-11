Fiorentina, Jovic verso una maglia da titolare contro il Milan | News

Domani sera, alle ore 18.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Fiorentina. Sarà l'ultima partita di campionato di questo 2022 prima dell'inizio del Mondiale e sarà valida per la 15^ giornata di Serie A. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Vincenzo Italiano è orientato a schierare dal primo minuto al centro dell'attacco Luka Jovic. L'attaccante serbo, che parteciperà alla spedizione in Qatar con la sua Nazionale, è in ripresa come testimoniano i recenti gol segnati, salendo a quota 7 reti stagionali. Del resto il Milan si troverà dinanzi una squadra che, dopo settimane di difficoltà, adesso sta vivendo un buon momento di forma. Milan, il punto sui rinnovi di Bennacer e Leao. Pazzini parla del Tottenham.