Fiorentina, ‘Franchi’ verso il tutto esaurito per la gara contro il Milan

Il Milan si prepara per una trasferta difficile contro la Fiorentina . Una gara molto importante per i rossoneri che continuano la loro rincorsa per un posta nei primi 4, validi per qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha ripreso la sua marcia dopo un gennaio da incubo, ma il campionato è ancora lungo. Contro la Viola, ci potrebbe essere il pubblico delle grandi occasioni.

Fiorentina-Milan, si va verso il tutto esaurito

Come riportate dall'edizione odierna de La Nazione, si andrebbe verso un 'Franchi' sold-out. Per la sfida tra Fiorentina e Milan, sarebbero attesi, infatti, almeno 35 mila persone (presenze garantite) che potrebbero arrivare alle 39 mila unità del tutto esaurito, che sarebbe il primo della stagione per la Viola. Un pubblico dalle grandi occasioni per una partita molto importante che potrebbe contare molto per entrambe le squadre. Milan, le caratteristiche tecniche e fisiche di Scamacca >>>