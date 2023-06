Milan, via anche Daniel Maldini? Fine di una dinastia

Milan, dopo Paolo via anche Daniel Maldini?

Dopo l'addio di Paolo Maldini al Milan, si legge, anche Daniel potrebbe salutare i rossoneri mettendo la parola fine alla dinastia rossonera. Dopo il prestito con lo Spezia, il calciatore rossonero potrebbe di nuovo partire, lasciando così, per la prossima stagione, che il nome dei Maldini non faccia parte del Milan. Storia lunghissima, questa, che affonda le radici ai tempi di Cesare – arrivato nel settore giovanile milanista nel 19 54, diventando anche allenatore rossonero a inizio millennio – per proseguire col figlio Paolo dal ‘78. LEGGI ANCHE: Milan, perso Thuram ecco gli obiettivi per l'attacco