Finale Supercoppa Italiana – “Inter, che favola. Milan, un incubo”

Milan-Inter 0-3 ieri sera a Riyad (Arabia Saudita). La Supercoppa Italiana finisce meritatamente nelle mani dei nerazzurri. Diavolo in crisi

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyad (Arabia Saudita) e terminata 0-3 per i nerazzurri. È stato, di fatto, un derby di Milano senza storia. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, se lo è aggiudicato in scioltezza, con due reti nei primi 21' e sigillo nel finale.

Gara aperta da Federico Dimarco. Ha poi allungato Edin Džeko. L'ha chiusa Lautaro Martínez. La squadra di Stefano Pioli è stata annientata. Diavolo in ginocchio e questa batosta, pesantissima, allarga la crisi rossonera, raddoppiando il disagio per un periodo nero che sembra non voler finire mai.

Milan-Inter 0-3: dominio totale dei nerazzurri — Fuori dalla Coppa Italia, sconfitto dall'Inter in finale di Supercoppa, ora Pioli è chiamato a raddrizzare in fretta la barca Milan. Deve recuperare, tanto fisicamente quanto psicologicamente, una squadra che, come era successo in campionato sul campo del Lecce, sbaglia l'approccio alle partite e poi si disintegra.

Il 'CorSera' ha evidenziato, nella sua analisi di questo Milan-Inter, come Theo Hernández e Olivier Giroud, finalisti ai Mondiali in Qatar ed oggi senza benzina, siano lo specchio di una "banda sfasciata". E martedì prossimo c'è la trasferta allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio da disputare.

Milan travolto al 'King Fahd International Stadium' dalla furia dell'Inter. Con errori difensivi clamorosi (Simon Kjær tiene in gioco Dimarco sul primo gol, Sandro Tonali si fa saltare con estrema facilità da Džeko sul secondo. Dorme, infine, Fikayo Tomori sulla terza rete del 'Toro' Lautaro) che fanno restare allibito Pioli.

Sinfonia Inter, Milan in crisi. Calci da fermo letali — Insomma, una sinfonia dell'Inter, con il Milan incapace di reagire. Eccezion fatta, forse, per qualche accelerazione - improvvisata e fine a sé stessa - di Rafael Leão. Il Diavolo è andato un po' meglio nella ripresa, che, almeno, ha disputato con spirito diverso. Ma con risultati comunque modesti.

Pioli dovrà lavorare tanto per far risollevare una squadra che, ieri, ha preso ancora una volta due gol sugli sviluppi di un calcio piazzato dove i rossoneri si sono fatti cogliere impreparati.