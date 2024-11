Ex Roma, Totti indagato per evasione fiscale: le ultime news

Gli accertamenti sarebbero partiti dopo le accuse dell'ex moglie di Totti, Ilary Blasi, in riferimento ai soldi sperperati nel gioco ed in conti esteri. L'ex Roma, tra settembre 2020 e settembre 2023, avrebbe sperperato dei soldi nei giochi, in particolar modo al Casinò di Montecarlo, dove egli avrebbe versato bonifici che superano i 3 milioni di euro. Gli avvocati della Blasi sostengono che Totti "avrebbe dovuto destinare questi soldi alla famiglia per un milione di euro all'anno, invece soltanto in 20 giorni nel 2023 ha sperperato 551mila euro”.