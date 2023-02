Ex Milan, Zaccheroni operato alla testa: condizioni stabili

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da La Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni è stato operato per rimuovere un ematoma alla testa: l’ex allenatore rossonero, al Milan dal 1998 al 2001, resta in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivato venerdì sera in seguito a una caduta in casa. Non è stato possibile ricostruire nei dettagli se a causare l’incidente sia stato un inciampo accidentale nello scendere le scale o se la caduta sia stata a sua volta conseguenza di un malore. E’ stato subito soccorso dai sanitari del 118, chiamati dai familiari che si trovavano all’interno dell’abitazione. Zaccheroni era stato immediatamente condotto all’ospedale romagnolo e qui subito ricoverato in Rianimazione, dove è rimasto sempre vigile. Ieri l’intervento per ridurre l’ematoma. Le condizioni restano stazionarie nella loro gravità. Rinnovo Leao, le due soluzioni del Milan: ecco le ultime