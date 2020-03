Ex Milan, Giampaolo vicino al ritorno in Serie A: ecco chi lo vuole

NEWS MILAN – Presto Marco Giampaolo potrebbe tornare in Serie A. Come viene riportato da Tuttosport, l’ex tecnico del Milan sarebbe in pole position per diventare il nuovo allenatore dell’Udinese nella prossima stagione. Luca Gotti, infatti, dovrebbe ritornare a fare il secondo, e dunque la famiglia Pozzo sta iniziando a guardarsi intorno.

Non c’è però solo Giampaolo nella lista dei possibili successori: in lizza ci sono anche Roberto D’Aversa, tecnico del Parma e Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo. Sul fronte giocatori, invece, molto probabile la cessione di Rodrigo De Paul, seguito da diverse squadre tra cui il Milan. Intanto spunta un retroscena: scontro Boban-Gazidis su Ibrahimovic, continua a leggere >>>

