Christian Maldini diventa agente. Riso: “Ha le doti necessarie”

Christian Maldini , classe 1996 , figlio primogenito di Paolo, lascia il calcio giocato e cambia mestiere. Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Svincolato dopo una stagione non da protagonista al Lecco neo-promosso in Serie B , il fratello maggiore di Daniel smette di fare il difensore per diventare procuratore .

Riso: "Lo stavo corteggiando da due anni, da collega"

«Lo stavo corteggiando da due anni per convincerlo a entrare nella mia scuderia, ma da collega, non da assistito» ha raccontato Giuseppe Riso, famoso agente sportivo, al quotidiano generalista. «Ora sta studiando per sostenere l’esame». «In lui ho intravisto doti necessarie per questo mestiere. È sveglio, intelligente, conosce le lingue e vive per il calcio. Non solo. Ha la fortuna di avere un cognome importante e una rete di relazioni nel gotha del calcio», ha spiegato il procuratore, tra gli altri, di Davide Frattesi, Sandro Tonali e Matteo Pessina.