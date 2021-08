Ex Milan, Calhanoglu trascina l’Inter. Le pagelle: “Diavolo alle spalle”

Hakan Calhanoglu si prende subito l'Inter. Quotidiani sportivi in visibilio: ecco le pagelle del turco dopo il gol e l'assist contro il Genoa

Difficile immaginare un esordio migliore per Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter. Il turco si è preso la squadra sulle spalle e ha contribuito pesantemente al 4-0 finale contro il Genoa con un gol e un assist. I principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, non hanno potuto che elogiare la prestazione dell'ex Milan. La Gazzetta dello Sport gli dà un bel 7,5 e commenta così: "Difficile per un ex milanista immaginare un debutto con standing ovation. È successo. Gran gol, uno ancora più bello annullato, il corner per Skriniar e tante buone idee."