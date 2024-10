Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato i passaggi salienti della bella intervista rilasciata ieri, a 'Radio Deejay', ai giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, da Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan. Il quale, oggi, come noto, è tornato a lavorare come opinionista per 'Sky Sport'. Ecco, dunque, scheda per scheda, i temi più interessanti trattati dal croato. Che, come sempre, si è espresso parlando senza peli sulla lingua.