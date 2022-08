Ex Milan, Albertosi: “Rossoneri favoriti per lo scudetto”

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sui rossoneri e sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: "Le altre squadre si sono rafforzate, è vero, ma questi ragazzi ormai stanno facendo un percorso insieme al loro tecnico da tempo e in campo si trovano a occhi chiusi. In più, proprio perché sono giovani ma supportati da un bel gruppo di senatori, possono migliorare. Il Milan parte favorito e mi auguro che arrivi in fondo e conquisti finalmente la seconda stella. Per noi fu una grande emozione conquistare la prima, non tutti i trofei sono uguali: vincere il decimo scudetto è stato particolarissimo e in fondo vengo ancora ricordato per quel successo".