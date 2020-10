Europa League – Rio Ave-Milan, le pagelle della Gazzetta: diverse insufficienze

Le pagelle

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha stilato le pagelle sul playoff di Europa League Rio Ave-Milan. Un match incredibile, a tratti paradossale, che ha consegnato diverse insufficienza alla squadra di Stefano Pioli. I migliori in campo sono stati Alexis Saelemaekers e Gianluigi Donnarumma, che hanno meritato un bel 7 pieno in pagella. Il belga, oltre al gol del momentaneo 0-1, è stato uno dei più attivi in campo, mentre per il numero 99 rossonero pesa tanto il rigore decisivo parato a Santos. Sufficienza piena per Theo Hernandez e Brahim Diaz, 6,5 per Hakan Calhanoglu, glaciale dal dischetto al 120esimo minuto.

Noti dolenti

Il peggiore è Rafael Leao, voto 4,5. Il portoghese illude tutti con uno strappo fantastico, ma poi smette completamente di giocare. Franck Kessie rimedia un 5 soprattutto per l’amnesia nel gol di Geraldes. Mezzo voto in più per la coppia difensiva Kjaer-Gabbia, ma anche per Ismael Bennacer, Samu Castillejo e Calabria.

