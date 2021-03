Europa League e Covid – Milan, nessun problema: a Manchester si gioca

Manchester United-Milan si gioca

A più di un anno dal suo avvento, la pandemia da coronavirus non accenna a fare passi indietro. Ci sarà ancora da lottare per riprendere in mano la quotidianità, anche per il mondo del calcio. Le trasferta europee stanno infatti incontrando diversi problemi logistici dovuti alle restrizioni che variano da nazione a nazione. E’ capitato, quindi, di vedere Benfica-Arsenal a Roma, oppure Liverpool-Lipsia a Budapest. Non succederà la stessa cosa con Manchester United-Milan di Europa League che, secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, si giocherà regolarmente ad ‘Old Trafford’.

Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?