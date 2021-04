Espulsione Ibrahimovic, ricorso Milan in caso di due giornate di squalifica

Il Milan è pronto a fare ricorso in caso di due o più giornate di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. Il punto della situazione

Archiviata la pratica Parma con una vittoria fondamentale, il Milan può pensare già alla prossima partita contro il Genoa. A San Siro, contro il Grifone, i rossoneri dovranno rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, espulso con un rosso diretto dall'arbitro Maresca per proteste reiterate. Secondo quanti riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il club è pronto a fare ricorso in caso di squalifica di due o più giornate per il suo attaccante. Questo è la seconda espulsione per il classe 1981 in questa stagione dopo quella contro l'Inter in Coppa Italia e si aggiunge ai tanti guai fisici (Covid compreso). In tutto, dunque, sono già 13 partite saltate in questa stagione.