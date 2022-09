Empoli-Milan, mancherà Theo Hernández: pronto a giocare Dest

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come in Empoli-Milan, partita in programma sabato 1° ottobre alle ore 20:45, prima gara del Diavolo dopo la sosta per le Nazionali, mancherà Theo Hernández. Lo stiramento del muscolo lungo adduttore destro, infatti, mette fuori causa il terzino sinistro francese per la trasferta del 'Castellani'.