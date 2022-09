Empoli-Milan, Tatarusanu in porta al posto dell’infortunato Maignan

Ciprian Tatarusanu, esperto portiere rumeno, titolare in Empoli-Milan al posto del collega francese. Sarà la sua decima gara in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come sarà Ciprian Tatarusanu a prendere il posto di Mike Maignan tra i pali della porta rossonera in occasione di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma sabato sera alle ore 20:45 allo stadio 'Castellani'.

Empoli-Milan, spazio a Tatarusanu tra i pali

Maignan sarà fuori causa per circa un mese per via della lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Toccherà, dunque, a Tatarusanu scendere in campo. Per il portiere rumeno, classe 1986, quella di Empoli sarà la sua decima presenza con la maglia rossonera; la prima in questa stagione dopo le 9 dell'anno passato.

Tatarusanu sarà anche portiere di Champions League per le prossime due sfide contro il Chelsea, oltre che per le partite di campionato contro Juventus, Hellas Verona e, forse, Monza. Si tratta del terzo giocatore della rosa per esperienza internazionale, è allenato alla pressione. Ma avrà conservato i riflessi? Al campo l'ardua sentenza.