Empoli-Milan, recuperato Theo Hernández: sarà titolare | Serie A News

Theo Hernández, assente contro il Napoli, si è allenato e giocherà titolare in Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-22

Theo Hernández ce la fa, è recuperato per Empoli-Milan , partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022 . Lo hanno ricordato il 'Corriere della Sera' ed il Corriere dello Sport' questa mattina in edicola. Theo, infatti, ha smaltito la sindrome influenzale che lo aveva messo fuori causa nei giorni scorsi e, di conseguenza, lo aveva costretto a saltare il big match di 'San Siro' contro il Napoli .

Ieri il terzino sinistro francese si è allenato con la squadra, agli ordini di mister Stefano Pioli e, pertanto, è disponibile per l'ultima sfida del 2021 del Milan. Una partita, quella di Empoli, che il Diavolo non deve fallire per non vedere allontanarsi ulteriormente l'Inter capolista del campionato. Tre punti domani sera sono di vitale importanza anche per concludere bene l'anno ed avvicinarsi al 2022 con maggior fiducia. Milan, affare di mercato in vista con il PSG? Le ultime notizie >>>