Empoli-Milan, Pioli senza Maignan e Theo Hernández: assenze pesanti

Mike Maignan e Theo Hernández saranno certamente assenti per Empoli-Milan di sabato 1° ottobre ore 20:45 al 'Castellani'. I rimedi

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di Empoli-Milan, ha ricordato come mister Stefano Pioli dovrà rinunciare a Mike Maignan e Theo Hernández: assenze pesanti per il Diavolo, per la partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato sera, ore 20:45, allo stadio 'Castellani'.

Empoli-Milan, out Maignan e Theo Hernández

Maignan, che ha riportato la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro in Nazionale, ieri ha svolto delle terapie, come da programma. Starà fuori circa un mese. L'obiettivo del Milan è quello di riaverlo a disposizione per Milan-Monza del 22 ottobre o, in alternativa, per Dinamo Zagabria-Milan del 25 ottobre.

Theo Hernández, che ha riportato, invece, lo stiramento del muscolo lungo adduttore destro durante l'ultima sfida di campionato contro il Napoli, ieri ha svolto un lavoro individuale in palestra. Il suo recupero procede senza intoppi. Punta a tornare a disposizione per Milan-Juventus dell'8 ottobre o per Milan-Chelsea dell'11 ottobre.