Empoli-Milan, out Theo Hernández: tre possibili soluzioni per sostituirlo

Theo Hernández sarà assente in occasione di Empoli-Milan dello stadio 'Castellani'. Stefano Pioli pensa a come poter rimpiazzare il francese

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Theo Hernández, alle prese con lo stiramento del muscolo lungo adduttore destro, salterà Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023. Theo punta al rientro per Milan-Juventus di sabato 8 ottobre: per una volta non serve accelerare, ma avere prudenza onde evitare ricadute successive.

Empoli-Milan senza Theo Hernández: la difesa a tre è un'opzione

Mister Stefano Pioli, dunque, studia come sostituire Theo Hernández in Empoli-Milan. Per la 'rosea', all'appello iniziale potrebbe rispondere 'presente' uno tra Fodé Ballo-Touré e Sergiño Dest. Qualora giocasse il primo, terzino sinistro di ruolo, capitan Davide Calabria resterebbe confermato nella sua posizione di terzino destro della difesa a quattro.

Nel caso in cui, invece, scendesse in campo il secondo, allora Calabria traslocherebbe a sinistra, lasciando allo statunitense di passaporto olandese il versante destro, suo preferito. Terza ed ultima opzione di Pioli per rimpiazzare Theo, la difesa a tre, con la contemporanea presenza in campo di Fikayo Tomori, Simon Kjær e Pierre Kalulu. Milan, ecco quanto serve per rinnovare il contratto di Leao >>>