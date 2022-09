Milan, fiducia sul recupero di Tonali per Empoli: acciacchi smaltiti

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ieri ha lavorato a parte ma oggi o domani sarà in gruppo per preparare la trasferta in Toscana

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come giungano ottimi segnali da Sandro Tonali, centrocampista del Milan, in vista della prossima sfida del Diavolo in Serie A.

Milan, Tonali dovrebbe giocare contro l'Empoli

Tonali era rientrato a Milanello in anticipo, dopo aver saltato gli impegni con la Nazionale Italiana, per via di un problema muscolare accusato la scorsa settimana. Ieri ha seguito un programma personalizzato di allenamento presso il centro sportivo rossonero.

Ad ogni modo oggi o domani si aggregherà al gruppo e, pertanto, c'è grande fiducia, in casa Milan, di poter schierare Tonali al 'Castellani' di Empoli, per la partita dell'8^ giornata di campionato in programma sabato 1° ottobre alle ore 20:45.