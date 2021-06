Elliott prima di Commisso: no secco ai ‘ricatti’ degli agenti / News

Il caso Fiorentina-Gattuso ha riportato in auge il grande problema del calcio moderno: il potere degli agenti. Elliott ha le idee chiare

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' analizza la rottura tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso dopo soli 22 giorni. Il motivo scatenante è stata l'intromissione del noto agente Jorge Mendes, che cura gli interessi dell'ex Milan e di alcuni giocatori che piacciono alla Viola. Le alte richieste del portoghese e il dietrofront del club di Rocco Commisso hanno fatto naufragare l'intero puzzle, che comprendeva anche Gennaro Gattuso. Una vicenda che potrebbe compattare i club contro l'eccessiva potenza assunta dai manager nel calcio moderno. Il Milan, in tal senso, si è dimostrato un pioniere del caso visto il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma, dimostrando di non sottostare alle richieste di Mino Raiola. Il messaggio è veramente molto simile, con i proprietari Elliott e Rocco Commisso che hanno voluto mettere le cose in chiaro fin da subito. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime