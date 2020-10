Elliott controlla il Lille? La smentita: “Non abbiamo alcuna quota”

La smentita di Elliott

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ riporta una vicenda interessante che riguarda Elliott, il fondo americano proprietario del Milan. I rossoneri, al girone di Europa League, affronteranno, tra le altre, la squadra francese del Lille. Possibile conflitto d’interessi di Elliott? Si è sempre parlato, infatti, di un coinvolgimento economico del fondo con il Lille, di cui avrebbe acquistato alcune quote societarie. Arriva però la secca smentita in merito a questa voce con questo virgolettato: “Elliott non ha alcuna quota nel club né è intenzionata ad averne in futuro. Ha solo concesso in passato, unitamente ad altro finanziatore, un prestito al presidente del Lille, senza ricevere alcuna quota”.

