Effetto Ibra e Pioli: il Milan vuole continuare la sua marcia anche in Coppa Italia

ULTIME NEWS MILAN – ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, assegna i meriti della risalita del Milan a Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli. I rossoneri sono in evidente crescita, come testimonia la classifica che vede la squadra a 8 punti dalla zona Champions League, dopo che qualche settimana fa era distante ben 14 lunghezze. Ma questa sera è tempo di Coppa Italia, con il Diavolo che affronterà il Torino in un match valido per i Quarti di Finale della competizione. Per l’occasione i tifosi, galvanizzati dal momento, saranno presenti almeno in 35 mila, non un numero scontato per una sfida che andrà in scena durante la settimana e che è considerata come ‘minore’. Per l’occasione sono stati aperti il secondo anello arancione e quello rosso.

Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha cambiato subito marcia in termini di prestazioni ma soprattutto di risultati (4 vittorie e un pareggio da gennaio in poi). L’effetto Ibra ha coinvolto anche Ante Rebic, che fino a quello momento sembrava un flop di mercato, e Simon Kjaer, arrivato per una sorta di scambio con l’Atalanta con Mattia Caldara. I fatti, al momento, danno ragione al Milan, con il danese che si è fatto trovare pronto in più di un’occasione.

Stefano Pioli ha avuto il grande merito di cambiare vestito tattico alla sua squadra, ma non fa proclami e continua a rimanere concentrato sulla prossima partita perché, come ammesso da lui stesso: “La svolta deve essere sempre la prossima partita”. Il tecnico ha anche elogiato Ante Rebic “tornato dalla sosta natalizia più motivato e determinato”. Il croato deve essere un esempio per i giocatori più fragili e scontenti come Lucas Paqueta per fare un esempio.

Ci sarà qualche cambio di formazione, ma Ismael Bennacer sarà sicuramente titolare e guiderà il centrocampo, vista la squalifica di domenica contro il Verona. In attacco ci sarà la coppia formata da Rebic e Piatek, quest’ultimo chiamato forse all’ultima opportunità con la maglia rossonera. Ma questo è solo l’inizio, tra dieci giorni ci sarà il derby contro l’Inter, una partita che dirà molto sulle ambizioni di un Milan in risalita. E con i nerazzurri in crisi, il risultato finale potrebbe essere meno scontato degli ultimi precedenti. Intanto non decolla lo scambio Paqueta-Bernardeschi, continua a leggere >>>

