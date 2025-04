DS Milan, Paratici in pole: per il nuovo allenatore sogno Guardiola

Milan, scatto Paratici per l'incarico di direttore sportivo — Paratici aveva già incontrato, sempre a Londra, Cardinale con il suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimović e, successivamente, Furlani a Milano. Ieri, l'ex DS di Sampdoria, Juventus e Tottenham ha avuto modo di incontrare Cardinale e Furlani allo stesso tavolo.

Hanno potuto, così, parlare del Milan che potrebbe nascere nel prossimo futuro qualora si arrivasse alla fumata bianca, ma anche capire quale potrebbe essere l'equilibrio di rapporti e relazioni con i manager già presenti in organico. Come, ad esempio, Geoffrey Moncada, attuale direttore dell'area tecnica, che tornerebbe allo scouting con ruoli di responsabilità.

Per il 'CorSera', Paratici non ha firmato alcun contratto con il Milan. In agenda ci sono altri incontri e, più in generale, il Milan ha preso tempo sull'opportunità di ingaggiarlo. Tergiversare può comportare delle controindicazioni, visto che il piacentino classe 1972 ha, sul piatto, l'opportunità di continuare a lavorare per il Tottenham (di cui ora è consulente), o di accettare altre offerte dall'estero.

Nuovo allenatore: nei piani di Paratici c'è De Zerbi. Ma Guardiola ... — Ad ogni modo, per Paratici, la prospettiva di tornare a lavorare in Italia, dopo 4 anni e nonostante la squalifica di 30 mesi a causa dell’inchiesta federale sulle plusvalenze che terminerà il 20 luglio, sarebbe però una chance troppo allettante. Il Milan ha deciso di accelerare, nonostante gli sviluppi dell'udienza 'Prisma' (processo penale sui conti della Juve), perché sarebbero troppo lunghi i tempi per attendere l'esito della vicenda giudiziaria.

Qualora Paratici diventasse DS del Milan, quale nuovo allenatore porterebbe a Milanello? Per il quotidiano generalista, nei suoi piani c'è Roberto De Zerbi. È stato fatto, però, anche il nome di Pep Guardiola, segnalato in uscita dal Manchester City. Al momento, fantamercato. Ma in futuro chissà .... LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un altro super affare in vista con il Chelsea >>>