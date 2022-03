Donnarumma in crisi a Parigi: voglia d’Italia e Juventus sullo sfondo

Gianluigi Donnarumma è in crisi al PSG e la voglia di rientrare in Italia è davvero tanto per il portiere. La Juventus monitora la situazione

Matteo Mosconi

Dopo l'ultimo difficile periodo, l'unica cosa che vorrebbe fare Gianluigi Donnarumma sarebbe quella di ripartire da zero, resettare, come scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Gli errori commessi dall'ex numero 99 rossonero hanno sorpreso un po' tutti. Mai, infatti, si era visto un Donnarumma così in difficoltà, nemmeno quando Sinisa Mihajlovic lo lanciò nella mischia ancora minorenne.

L'ultimo mese di Donnarumma è stato tremendo. Prima l'errore nell'ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid, costato gli ottavi. Poi, il destro di Aleksandar Trajkovski da quasi 30 metri che lo coglie impreparato e condanna l'Italia a salutare il Mondiale.

Anche martedì sera, a Konya, l'inizio è stato pessimo, con la papera commessa sul destro incrociato di Cengiz Ünder. La verità è una sola: all'attuale portiere della nostra Nazionale manca serenità.

In un ambiente complicato, soprattutto dal punto di vista psicologico come Parigi, l'ex portiere del Milan ha perso le sue certezze. Che la sua situazione sarebbe potuta solo peggiorare lo si era già notato in Nations League, quando tutto 'San Siro' lo fischiò per l'addio al Milan.

Ai tempi del Diavolo Donnarumma difficilmente steccava, e, anche nel caso in cui ci fosse qualche ricaduta, subito veniva dimenticata per via delle tante paratissime realizzate.

Questa situazione potrebbe portare l'estremo portiere azzurro a cambiare maglia in estate, magari riaffacciandosi in Serie A. In casa Milan però non si pensa più al classe 1999, viste le enormi qualità di Mike Maignan.

Sembrerebbe piuttosto la Juventus la vera interessata, anche se le richieste d'ingaggio del portiere del PSG sono tutto fuorché alla portata. In Francia prende 7 milioni netti ai quali vanno aggiunti alcuni bonus per arrivare a 10.

Insomma, una situazione in divenire che dovrà per forza essere risolta in qualche modo: sia per il bene del ragazzo, che per il bene dell'intero calcio italiano.

