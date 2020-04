Diritti TV – Serie A ferma: DAZN non pagherà i club

NEWS SERIE A – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha riportato un’indiscrezione, rimbalzata da Londra, che, se confermata, contribuirebbe ad aggravare i problemi di un mondo del calcio vicino al collasso dopo lo stop forzato di tutte le partite e degli allenamenti per la pandemia da coronavirus.

Sembra, infatti, che DAZN, piattaforma di calcio e sport in streaming che detiene i diritti tv per la trasmissione, in esclusiva, di tre gare di Serie A ogni weekend, nel giro di pochi giorni comunicherà lo stop al pagamento dei diritti ai club della massima serie. Come conseguenza, anche molti dipendenti potrebbero essere mandati in ferie forzate o messi in cassa integrazione.

DAZN dovrebbe liquidare i servizi che gli sono stati consegnati, mentre altrettanto non farà per eventi o partite di competizioni che sono state sospese, rinviate o annullate. Soprattutto, DAZN non verserà alcun anticipo sulla stagione 2020-2021 finché, logicamente, non verrà fatta chiarezza sulla composizione dei calendari del campionato e sulle tempistiche dello stesso.

Soltanto per la Serie A il contratto tra la Lega Calcio e Perform, società che trasmette sulla piattaforma DAZN, è di 193 milioni di euro. Di questi, 129 sono stati pagati mentre i restanti 64 al momento resterebbero congelati. Nelle 38 giornate di campionato, lo ricordiamo, era previsto che DAZN mandasse in onda, in esclusiva, un totale di 114 match. Il costo medio dei diritti per ogni partita è di 1,7 milioni e ne mancano ancora 38 … QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

