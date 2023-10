Diritti tv Serie A, oggi summit: offerta di Oaktree per il canale della Lega

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come in mattinata, a Milano, andrà in scena l'ultimo incontro tra Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A e una Commissione di Presidenti con i manager di 'DAZN', 'Sky' e 'Mediaset'. L'obiettivo - con le offerte dei broadcaster in scadenza il prossimo 15 ottobre - è quello di ottenere un aumento delle offerte per i diritti tv del massimo campionato dalla stagione 2024-2025 e per i prossimi cinque anni.