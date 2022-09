Dinamo Zagabria, ultras fanno irruzione in un supermercato: clienti evacuati

Gli ultras della Dinamo Zagabria, presenti a Milano per la gara di Champions League contro il Milan, hanno fatto irruzione in un supermercato in zona City Life

L'allarme era scattato già alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria, quando il club rossonero aveva ridisegnato la piantina dei posti a sedere visto l'arrivo dei tifosi ospiti. Anche il Prefetto aveva emanato le linee guida da seguire per mantenere l'ordine pubblico in vista della partita di Champions League. E infatti, come riferisce 'Calcio e Finanza', qualche disordine c'è stato, seppur non di grave entità.