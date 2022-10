Dinamo Zagabria-Milan: con Brahim Díaz out, pronto De Ketelaere

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , attaccante del Milan che sta vivendo una prima stagione complicata in maglia rossonera. Arrivato dal Bruges per 35 milioni di euro, bonus inclusi, con l'etichetta di protagonista è stato rapidamente offuscato da Brahim Díaz , il quale, al contrario, appare rinato in quest'annata.

Per ora, dunque, De Ketelaere è un principe senza corona. E, forse, senza un posto nel Milan che domani sera sarà di scena in casa della Dinamo Zagabria qualora Brahim Díaz recuperasse in tempo per il match. In fin dei conti c'è ottimismo per il suo rientro. Con Brahim a disposizione, CDK andrebbe in panchina. In caso contrario, spazio al belga dal 1'.