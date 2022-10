Dinamo Zagabria-Milan, è corsa contro il tempo per Brahim Díaz

Per Brahim Díaz solo una contrattura: può recuperare per Dinamo Zagabria-Milan di domani sera in Champions League. Oggi la rifinitura

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz, attaccante del Milan, uscito anzitempo sabato pomeriggio a 'San Siro' durante Milan-Monza, dopo aver realizzato una splendida doppietta che ha indirizzato l'esito del match di campionato già durante il primo tempo.

Brahim Díaz è uscito dal campo dolorante, toccandosi la coscia e tutto lasciava presagire al peggio. Ieri, però, sospiro di sollievo per il Milan: dagli esami svolti sul fantasista spagnolo non sono risultate lesioni, ma soltanto una contrattura al gluteo sinistro. La domanda, ora, che si pone il tecnico Stefano Pioli è una: il suo numero 10 riuscirà a recuperare per Dinamo Zagabria-Milan?

Milan, si spera nel recupero di Brahim Díaz per la Champions — Dipende dal dolore, lo si capirà soltanto oggi (la rifinitura è in programma alle ore 11:00). Da Milanello filtra causa ottimismo. Il Milan, dunque, spera di poter contare sul recupero di Brahim Díaz per la trasferta crocevia dello stadio 'Maksimir': da qui passeranno le chance dei rossoneri di approdare agli ottavi di finale di Champions League.

Per Pioli sarebbe un recupero fondamentale: il Brahim Díaz visto in Milan-Monza è un talento al quale si fa davvero fatica a rinunciare. Ha già segnato 4 gol in campionato, eguagliando il suo massimo in rossonero, fissato nella stagione 2020-2021. L'andaluso che, da ragazzino, al Manchester City, aveva stregato Pep Guardiola sembra ora pronto al definitivo salto di qualità.

L'acquisto di Charles De Ketelaere, per 35 milioni di euro, sembrava dover destinare Brahim Díaz, irrimediabilmente, alla panchina. Invece l'arrivo del belga, di fatto, ha ridestato l'ex Real Madrid. Oggi le gerarchie di Pioli potrebbero anche cambiare: CDK continua a faticare, schiacciato dal peso di un eccessivo e insostenibile paragone come quello con Ricardo Kaká. Brahim, invece, vola. Milan, le news più importanti di domenica 23 ottobre 2022 >>>